Минфин РФ не готов отменить налоги на региональные доплаты врачам и соцработникам

Министерство финансов РФ пока не готово отменить налог на доходы физических лиц региональные надбавки работающим с COVID-19 врачам и соцработникам. Этот вопрос обсуждается, сообщил сегодня на заседании Госдумы заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос об НДФЛ задал депутат от КПРФ Алексей Куринный в ходе обсуждения в первом чтении правительственного законопроекта об «антикризисных» поправках в Налоговый кодекс. «Рассматривается ли возможность освобождения от НДФЛ тех выплат стимулирующего характера медикам и соцработникам, которые ввели регионы?» – поинтересовался он.

«Этот вопрос в настоящий момент обсуждается. Спасибо за внимание», – лаконично ответил Сазанов.

В ходе дискуссии депутата от КПРФ Валентин Шурчанов обратил также внимание, что правительство РФ не смогло ответить на вопрос, в какую сумму бюджету обойдутся нововведения, предусмотренные поправками в Налоговый кодекс.

Законопроект, в частности, предлагает не учитывать в составе налогооблагаемых доходов юрлиц списание долгов по кредитам, взятым на поддержку занятости, и начисленных по ним процентов. Также освобождаются от обложения НДФЛ стимулирующие «антивирусные» выплаты социальным работникам, от уплаты налогов и страховых взносов во втором квартале освобождаются предприятия малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших сфер деятельности.

Для наиболее пострадавших индивидуальных предпринимателей предложено установить страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере 20 318 рублей.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 21.05.20

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