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Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

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NewDayNews.ru

Пятница, 22 мая 2020, 12:27 мск

Новости Москва

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В Москве выявлено почти 3 тысячи новых заболевших COVID-19

В Москве за сутки выявлено 2 988 новых случаев коронавирусной инфекции. Это чуть больше, чем днем ранее, однако существенно меньше, чем на прошлой неделе.

Как сообщили в столичном оперативном штабе по противодействию распространению коронавирусной инфекции, общее число заболевших с начала эпидемии составляет 158 207 человек.

Утром 21 мая сообщалось о 2 913 новых случаях, при этом неделю назад, 15 мая, в Москве было выявлено за сутки 4 748 зараженных COVID-19.

Несмотря на резкое снижение количества выявляемых больных, мэр Москвы Сергей Собянин отказывается смягчать для горожан режим строгой самоизоляции. Дети с 30 марта не имеют права выходить на улицу. Взрослые жители столицы имеют право дойти до продуктового или хозяйственного магазина, аптеки и поликлиники. Для использования любого вида транспорта, включая самокаты, согласно указу мэра нужно получать пропуск.

При этом мэрия Москвы накануне объявила о «смягчении ограничительных мер», однако под ними подразумевается только разрешение на работу каршерингу и МФЦ. Ранее столичный градоначальник позволил работать всем стройкам и промышленным предприятиям.

Москва, Татьяна Дорофеева

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