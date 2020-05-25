В Москве число новых случаев COVID-19 превысило 2,5 тысячи

В Москве суточный прирост заболевших коронавирусом составил 2 560 человек. По данным оперативного штаба, из них 43,3% – граждане от 18 до 45 лет, 33,2% – от 46 до 65 лет. Еще 9,7% – от 66 до 79 лет, 5,1% – старше 80 лет, 8,7% – дети.

За последние сутки в городе скончался 41 пациент с подтвержденной пневмонией и положительным анализом на коронавирус. Таким образом, общее число жертв инфекции превысило две тысячи – всего погибло 2034 москвича. Ещё 3 746 пациентов вылечились после лечения от коронавируса, общее число выздоровевших достигло 53 586.

К настоящему моменту в столице зафиксировано 166 473 случая коронавируса.

Как сообщал «Новый День», на сегодняшний день в России выявлено 353 427 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3633 летальных исхода, выздоровели 118 798 человек.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 25.05.20

Австралийцы приняли обломки российского космического корабля за метеориты. / Перестрелка на юге Москвы: есть пострадавшие. / Суточный прирост заболевших Covid-19 в России вновь пошел вверх. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»