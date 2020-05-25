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Понедельник, 25 мая 2020, 18:40 мск

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Глава Роспотребнадзора назвала ориентировочный срок продления «масочного режима»

Масочный режим в России в связи с угрозой распространения коронавируса сохранится в ближайшие месяц-два. Об этом сообщила главный санитарный врач РФ Анна Попова, выступая на брифинге в правительстве РФ.

По ее словам, придется обязательно соблюдать требования по чистоте рук, по чистоте помещений, по специальной обработке обеззараживанию посуды и «целый ряд других требований», которые могут сохраниться надолго. «Мы уже с вами говорили не раз, что мы живем в условиях новой нормальности, нам нужно привыкнуть и научиться жить в новых условиях. Совершенно очевидно, что вирус не собирается уходить. Мы научились жить с этим вирусом», – сказала Попова (цитата по «Интерфаксу»).

Как считает глава Роспотребнадзора, нужно учиться жить так, чтобы качество жизни и отдыха не снижалось.

Москва, Светлана Антонова

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