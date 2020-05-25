«Для Москвы вероятность второго пика не очень велика»: ученые составили коронавирусный прогноз

Вероятность второго пика заражений COVID-19 в Москве невелика. Об этом заявил академик РАН, научный руководитель Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института им. ак. Е.И. Забабахина (РФЯЦ – ВНИИТФ) Георгий Рыкованов, представляя модель возможного развития ситуации с коронавирусом.

«Что-то приятное надо произнести. Вот если верить результатам модели, ее калибровки на фактические данные, то для Москвы вероятность второго пика, наверное, не очень велика», – сказал он в ходе онлайн-собрания Российской академии наук, посвященного моделированию выхода из коронакризиса.

Ученые также составили модель для Нью-Йорка на основе открытых данных о тестировании на антитела, количестве работающих горожан и числе зараженных. В долгосрочном прогнозе в случае отмены карантина 1 июня эксперты усмотрели вероятность появления второго пика эпидемии. «Величина его существенным образом зависит от доли скрытых больных, что вполне понятно, – сообщил академик, отметив, что если верить расчетам, «второй пик если и будет, то он будет крайне небольшой».

Для составления прогноза для Москвы эксперты не нашли необходимых данных в открытых источниках, и запросили фактическую информацию о транспортных потоках по карте «Тройка». «Видно, что они [транспортный поток и количество работающих] коррелируют. В Нью-Йорке транспортные потоки коррелируют с количеством работающих, и мы сделали предположение, что и в Москве будут коррелировать, – сообщил Рыкованов. – С учетом этих предположений провели расчеты для Москвы».

Как отметил академик, «чтобы описать фактические данные, нужно предположить долю скрытых инфицированных для Москвы в 98%, какое-то фантастическое значение». Модель может быть неточной, предупредил он – но также возможно, что в Москве просто недостаточные возможности тестирования, или у россиян есть более серьезный иммунитет против коронавирусной инфекции.

Кроме того, согласно модели вероятности заражения по различным каналам для Москвы, при отсутствии карантина наиболее высокой к началу июня являлась бы вероятность инфицирования в школах и вузах, а также в транспорте. При введении карантина заражение в учебных заведениях резко снижается, а наиболее вероятным каналом становится инфицирование дома. При этом опасность заразиться в магазинах практически не меняется.

Москва, Татьяна Дорофеева

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