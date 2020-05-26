В Москве за сутки COVID-19 заболели более 2,8 тысячи горожан

В Москве за последние сутки выявлено 2 830 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число заболевших в столице на утро 26 мая составило 169 303.

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, в Москве COVID-19 за сутки подтвержден еще у 2 830 человек, в Подмосковье – у 817 жителей. Скончалось за сутки в столице 76 пациентов, выздоровело за последние 24 часа – 8 033 жителя столицы.

Напомним, 25 мая сообщалось о суточном приросте заболевших коронавирусом в 2 560 человек. Скончался за предыдущие сутки 41 пациент с подтвержденной пневмонией и положительным анализом на коронавирус.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 26.05.20

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