В Москве от коронавируса умер первый министр топлива и энергетики России

В Москве на 69 году жизни скончался первый министр топлива и энергетики России Владимир Лопухин. У него была диагностирована коронавирусная инфекция, сообщила в соцсетях его падчерица Вера Богатых. О смерти Лопухина рассказал писатель Борис Драгунский в «Фейсбуке».

«Сегодня от корнавирусной инфекции на 69-м году жизни скончался мой давний и верный друг Владимир Михайлович Лопухин, человек, которому я многим обязан в своей духовной и умственной биографии, – говорится на странице Драгунского. – Царствие тебе Небесное, дорогой Володя, вечный покой и вечная память».

Лопухина с COVID-19 госпитализировала только третья бригада скорой помощи, сообщила Вера Богатых. «Его увезли в знаменитую уже 15-ую [больницу], где сразу отправили в реанимацию, и он провел там 2 дня, – рассказала она 21 мая. – Еще вчера вечером, по сообщениям врача, ситуация была очень тяжелая и вдруг утром нам сообщают, что случилось какое-то чудо: все показатели в норме, показаний к госпитализации нет и его отправляют домой, дома же и стены лечат. Мы начали ждать. Когда его привезли, он был практически без сознания и задыхался, при этом нам выдали выписной эпикриз, где было написано, что все отлично, и уехали».

После этого супруга Лопухина вызвала врача из поликлиники. «Для справки: сатурация была уже 70. Дальше уже медики подняли панику, приехала скорая и его госпитализировали уже, естественно, в другую больницу», – уточнила Вера Богатых. Однако врачи спасти Лопухина не смогли.

Владимир Лопухин занимал должность министра топлива и энергетики РСФСР с 10 ноября 1991 по 30 мая 1992 года, в 1991 году являлся также заместителем председателя Специальной комиссии правительства РФ по оперативному регулированию ресурсообеспечения.

Москва, Татьяна Дорофеева

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