Гремучая смесь алкоголя и COVID-19: в России выросла смертность среди трудоспособного населения

В России за первые месяцы 2020 года резко возросла смертность среди трудоспособного населения. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве. Он подчеркнул, что спиртное и коронавирусная инфекция – очень опасная смесь, но при этом обратил внимание на неожиданное положительное влияние экономического кризиса на проблему алкоголизма.

«За первые три месяца – январь-март – в России в 2019 году умерло трудоспособного населения 36 584, а в 2020 году – 37 346. Люди умирают в работоспособном возрасте. Серьезное повышение смертности в Москве в апреле этого года – 11 846 человек в сравнении с прошлогодним показателем в 10 005. Нужно понять причины довольно большого роста смертности. Думаю, наркологические проблемы выходят на одно из первых мест, не только вирусная нагрузка», – сказал он.

Брюн отметил, что сейчас сложно оценить влияние карантина на злоупотребление алкоголя, но ситуация довольна напряженная. «Идут разнонаправленные тенденции в злоупотреблением алкоголя. С одной стороны, меньше стали обращаться за наркологической помощью в учреждения, меньше стало отравлений, психозов. Но это не значит, что злоупотребление уменьшилось. Роль алкоголя в смертности населения, особенно, в сочетании с вирусной инфекцией, очень высока», – констатировал он.

В этой связи нарколог напомнил, что все статистические данные за весну 2020 года показали рост продаж алкогольной продукции, а многие граждане объясняли покупку алкоголя тем, что они запасаются «впрок» или планируют использовать алкоголь как антисептическое средство. «С употреблением алкоголя увеличивается стресс, увеличивается тревожность, домашнее насилие. Достаточно тревожная ситуация», – сказал он.

В то же время главный нарколог Минздрава России не прогнозирует обострение проблем с алкоголизмом в стране. По его мнению, экономический кризис, в который погрузилась страна, может сменить фокус внимания на более насущные проблемы. «Какие-то волны или скачки будут на радостях после отмены самоизоляции – один раз, два раза лишние – люди выпьют. Но смотрите, очень многие потеряли работу. Основные тревоги и размышления – как зарабатывать и содержать семьи. Непонятно, на что есть, на что покупать одежду. Думаю, что эти проблемы намного пересилят потребность в употреблении алкоголя», – считает он.

В этой связи Брюн также подчеркнул, что медицинское сообщество категорично отвергает миф о том, что алкоголь можно использовать в качестве профилактического средства против новой коронавирусной инфекции. «Не употреблять ни с профилактической точки зрения, ни как лечебное средство. То же самое касается бани…» – сказал он и пояснил, что все исследования уже давно показывают, что злоупотребление алкоголем усугубляет все проблемы со здоровьем.

Брюн также опроверг информацию, что марихуана якобы снижает риск заражения коронавирусной инфекцией. По его словам, это один из мифов, наподобие того, что чеснок или алкоголь предупреждают заболеваемость.

Напомним, ранее Роспотребнадзор призвал граждан отказаться от крепкого алкоголя в условиях пандемии коронавируса. В службе подчеркнули, что спиртное не убивает вирус в организме, а лишь негативно влияет на иммунитет.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 26.05.20

«Какая Конституция? Тут вообще с народом не считаются!» Москвичи в масках протестуют против возведения «высотки» на детской площадке. / Россия полностью остановила транзит газа через Польшу. / В Москве от коронавируса умер первый министр топлива и энергетики России. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»