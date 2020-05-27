Число больных COVID-19 в Москве превысило 170 тысяч

В Москве суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией составил 2140 человек. По данным оперативного штаба, из них 42,0% – граждане от 18 до 45 лет, 33,3% – от 46 до 65 лет. Еще 10,0% – от 66 до 79 лет, 6,3% – старше 80 лет, 8,4% – дети.

Выздоровело ещё 5839 пациентов, общее число вылечившихся – 67 458 человек. Скончалось 73 больных, с начала эпидемии в столице погибло 2 183.

К настоящему моменту в столице зафиксировано 171 443 случая коронавируса.

Как сообщал «Новый День», на сегодняшний день в России выявлено 370 680 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 968 летальных исходов, выздоровело 142 208 человек.

Напомним, резкий суточный прирост новых случаев коронавируса в Москве начался в конце апреля. В столице до 31 мая действует режим обязательной самоизоляции.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 27.05.20

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