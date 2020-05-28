В Москве снизился суточный прирост новых случаев covid-19

В Москве продолжает снижаться число новых случаев коронавируса, выявляемых за сутки. По данным столичного оперативного штаба, к утру четверга в столице инфекция подтверждена еще у 2 054 человек. В целом с начала эпидемии число инфицированных составило 173 497.

Из новых случаев лишь 6,5% приходится на долю детей, и 5,9% составляют горожане старше 80 лет. Основная масса заболевших (41%) – москвичи от 18 до 45 лет, еще 36% – жители столицы от 46 до 65 лет, и 10,6% – от 66 до 79 лет.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил о переходе столицы с 1 июня ко второму этапу снятия ограничительных мер. В частности, жителям столицы – в том числе детям и лицам старше 65 лет – будут разрешены три прогулки в неделю. Напомним, дети и пожилые москвичи обязаны были вообще не выходить из квартир с 30 марта, то есть к моменту первой прогулки срок «заключения» этих категорий горожан составит девять недель. Это больше, чем было в Италии, где карантинные меры длились восемь недель.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 28.05.20

Власти РФ подумают над отсрочкой обязательной цифровой маркировки лекарств. / Больше трети россиян считают коронавирус выдумкой или не верят в его опасность. / Суточная прибавка заболевших Covid-19 в России почти не изменилась. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»