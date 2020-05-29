В Москве число зараженных COVID-19 превысило 175 тысяч

За сутки в Москве коронавирусная инфекция выявлена у 2 332 человек, что несколько больше, чем сутками ранее. Общее число зараженных в столице составило 175 829.

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с covid-19, из новых заболевших только 7% составляют дети, и 6,7% – лица старше 80 лет. Основное количество – 42,7% – приходится на горожан в возрасте от 18 до 45 лет, еще 33% – от 46 до 65 лет, и 10,6% – от 66 до 79 лет.

Все пациенты и контактировавшие с ними уже помещены под медицинское наблюдение, заверили в оперштабе.

По данным на 28 мая, суточный прирост заболевших составлял 2 054 человек, более 40% из них пришлось на долю москвичей в возрасте от 18 до 45 лет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о переходе столицы с 1 июня ко второму этапу «смягчения» ограничительных мер. В частности, жителям столицы – в том числе детям и лицам старше 65 лет – будут разрешены три прогулки в неделю.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 29.05.20

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