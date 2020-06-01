Число больных коронавирусом в Москве приближается к 185 тысячам

В Москве суточный прирост больных коронавирусом составил 2 297 человек. По данным оперативного штаба, из них 43,6% – граждане в возрасте от 18 до 45 лет, 32,7% – от 46 до 65 лет. Еще 9,8% – от 66 до 79 лет, 6,6% – старше 80 лет, 7,3% – дети.

За сутки скончались 76 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, общее число погибших – 2553 человека. При этом количество выздоровевших пациентов увеличилось на 2 060 и составляет 82 239.

Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 183 088 случаев коронавируса.

Как сообщал «Новый День», в России выявлено 414 878 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 855 летальных исходов, выздоровело 175 877 человек.

Напомним, в Москве суточный прирост инфицированных стабилизировался ниже трех тысяч человек 23 мая. Сегодня в столице начался второй этап «смягчения» ограничительных мер. В частности, жителям столицы – в том числе детям и лицам старше 65 лет – разрешены прогулки три раза в неделю.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 01.06.20

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