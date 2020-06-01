Правительство РФ зажимает сельхозпроизводителей в экономические тиски

Решения правительства РФ ведут к серьезному кризису для отечественных сельхозпроизводителей. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. По его словам, действия кабинета министров, в том числе запрет на экспорт, только усугубляют ситуацию на рынке, в результате чего можно прогнозировать закрытие ряда российских предприятий.

Злочевский обратил внимание, что российские фермеры готовятся получить хороший урожай, однако над отраслью «дамокловым мечом» висят многочисленные риски. «Урожай получим 124 млн тонн. Но есть риски и проблемы, которые висят над рынком. В первую очередь, это ценовая ситуация на мировом рынке. Этот сезон мы прожили с относительно неплохими ценами – 220-230 долларов, хотя бывали сезоны и получше. Но опасность касается изменения покупательской способности – это автоматом приводит к снижению спроса. В прежних объёмах по прежним ценам покупать уже не будут. В результате надо либо снижать цены, либо объемы продаж», – сказал он.

По его оценке, в России в условиях хорошего урожая снижение цен окажется очень болезненным, поскольку у сельхозпредприятий заметно выросли издержки. «Падение курса рубля привело к подорожанию ресурсов. У нас достаточно сильно подросли цены в рублевом выражении на все ресурсы, которые мы использовали: и топливо, и удобрения, хотя это не импортный ресурс, но все равно привязано у доллару, и средств защиты – действующие вещества почти все базируются на импортном ресурсе», – подчеркнул глава Российского зернового союза и добавил, что в результате увеличивается себестоимость конечной продукции.

В то же время, как уточнил Злочевский, рост цен внутри России сейчас почти невозможен, так как ожидается падение спроса. «Запасы сформированы, пока их не съедят, покупать больше не будут. Это естественный откат после динамичного и бурного роста. Мы получим давление запасов, а скоро будет поступать новый урожай. Если проблема, куда девать зерно встанет в полный рост, это будет очень сильно бить по экономике. Издержки выросли, цены уже планируются ниже… В результате это может создать экономические тиски, мы просто не сможем поддержать производственную базу и сохранить потенциал», – сказал он.

По его словам, действия властей только усугубляют ситуацию. «В условиях принимаемых решений, которые не отвечают потребностям рынка, это может болезненно сказаться», – сказал глава Российского зернового союза и пояснил, что речь идет и о запрете на экспорт зерновых.

«ЧС не введена, почему введены ограничения, в чем их смысл – непонятно. Предполагалось, что квота приведет к падению цен, но мы с самого начала говорили, что этого не будет, этого и не случилось – внутренние цены не упали, они только выросли. Более того, мы послужили драйверами и роста мировых цен – нашими ограничениями мы приподняли мировые цены – это прямо противоположный эффект от задуманного. Зачем было вводить? А сейчас обсуждается пролонгация мер, либо создание базы для них на постоянной основе, но ничего хорошего эта квота рынку не приносит, кроме рисков и снижения нашей конкурентоспособности», – уверен Злочевский.

Он также раскритиковал предложение о создании нового зернового фонда: подобные идеи ни разу не смогли себя оправдать. «Это нашумевшее предложение, как только я это услышал, я вспомнил историю создания продовольственного фонда в конце 90-х годов. Там столько оказалось скандалов на этой почве, завязанных на воровстве, пропавших деньгах, куда-то девшемся зерне… Была история разборками в стенах Минсельхоза, чуть там не стреляли – до этого доходило. Но ладно, 90-е. Мы сейчас живем в другой экономической среде, но вспомним 2010-й год и распределение из интервенционного фонда по регионам. Это создает межрегиональные перекосы, нарушает рыночный баланс. Если хотите регулировать рынок, принимайте здравые решения», – отметил Злочевский.

Он также обратил внимание, что рынок зерна необходимо контролировать, но для этого нужно ввести режим закупок по минимальным гарантированным ценам. «Весь мир уже отработал эту схему – продается по рыночным правила и условиям», – заявил Злочевский.

Как считает глава Российского зернового союза, уже сейчас можно говорить, что ряд смежных отраслей пострадают в результате событий последних месяцев. «С точно зрения растениеводства, это будет овощеводство, это и открытый грунт, по ряду отраслей животноводства – там не кардинальные изменения, но это касается их, особенно мелких хозяйств», – заключил Злочевский.

Москва, Мария Вяткина

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