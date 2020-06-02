«Застряли» на плато: прирост инфицированных covid-19 в Москве составил 2 286

В Москве суточный прирост заразившихся коронавирусом составил 2 286 человек. Как сообщил оперативный штаб, из них 42,3% – граждане в возрасте от 18 до 45 лет, 33,1% – от 46 до 65 лет. Еще 11% – от 66 до 79 лет, 6,4% – старше 80 лет, 7,2% – дети.

Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 185 374 случая коронавируса.

За минувшие сутки скончался 71 человек, с подтвержденным диагнозом коронавирус, общее число погибших – 2 624. После прохождения лечения выздоровело еще 6030 человек, а всего – 88 269.

Как сообщал «Новый День», Россия «застряла» на так называемом плато по коронавирусу – уже вторую неделю число выявленных случаев инфицирования составляет около 9 тысяч. По мнению вирусологов, такая стабильность объясняется недостаточностью противоэпидемических мер.

Напомним, в России выявлен 423 741 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 037 летальных исходов, выздоровело 186 985 человек.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 02.06.20

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