«В Канаде, Испании, США выплаты предусмотрены всем…» Счетная палата предложила правительству РФ раскошелиться

Счетная палата предложила правительству расширить меры прямой поддержки россиян. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», стало известно сегодня на пленарном заседании Совета Федерации. Как сообщил аудитор Счетной палаты Александр Каульбарс, в этом отношении Россия в сравнении с другими государствами отличается не лучшую сторону.

Каульбарс напомнил, что, согласно указу президента РФ, дополнительная выплата в 10 тысяч рублей полагается семьям на каждого ребенка от 3 до 16 лет. «Возможно, имеет смысл рассмотреть целесообразность поддержки подростков от 16 до 18 лет, а для тех, кто очно получает профессиональное образование, возраст можно увеличить до 23 лет. Всего в этом случае речь идет о примерно 5 млн человек», – уточнил аудитор.

«Здесь надо сказать, что в международной практике, которую мы изучили – Канада, Испания, США – дополнительные выплаты предусматриваются на всех без указания возраста», – отметил аудитор.

Вместе с тем Счетная палата предложила использовать опыт поддержки антикризисных мер 2009-2010 годов, и 2015-2016 – в частности, проработать возможность независимо от дохода семьи выплачивать россиянам поддержку из материнского капитала. Размер такой выплаты может составлять 10 тысяч рублей на первого ребенка и 15 тысяч – на второго и последующих. Это позволило бы тратить часть средств из полагающегося им маткапитала на более актуальные для текущей ситуации нужды, считают в ведомстве Алексея Кудрина.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 02.06.20

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