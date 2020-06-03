«Несостоявшаяся эпидемия»: гриппом H1N1 заболели больше, чем сейчас коронавирусом

Депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко назвал ситуацию с заболеваемостью covid-19 «несостоявшейся пандемией». Бывший главный санитарный врач страны обратил внимание, что гриппом H1N1в 2019 году переболело гораздо большее количество населения.

«В 2019 году H1N1 гриппом заболело 780 млн человек, и умерло 280 тысяч человек. Понимаете? У covodа такой же, как и у гриппа путь передачи, но covidом заболело всего 6 млн, причем в этих 6 млн от 40 до 60% в разных странах – это люди с бессимптомной формой заболевания», – отметил Онищенко, выступая сегодня на пресс-конференции.

По его словам, характеристикой пандемии является не только количество стран, но и количество заболевших. «Потому что подавляющее большинство стран, а там инфекция отметилась, и ушла – давно про нее забыли. А те, которые сегодня числятся в 188, если мы посмотрим эти длинные списки, то там несколько десятков заболевших, которые никакой погоды не делают, и никакого ужаса там не должно происходить. Погоду делает у нас американский континент», – сказал он.

На данный момент по интенсивности заболевания в тройку лидеров входят США, Испания и Перу. «Перу интенсивно растет, первого мая было 516 [случаев на 100 тысяч населения], сегодня 530,4 – выросли сразу на 24 на 100 тыс населения, это большой рост, – пояснил Онищенко. – Американцы: было 541, стало 548, то есть на 7 случаев на 100 тыс, Великобритания – 409 было 1 мая, 2 мая стало 411. Рост есть, но не такой интенсивный. Итальянцы – здесь практически можно говорить о стабилизации процесса, было 385,6 стало 386,2».

«Седьмыми идем мы, Россия. Было первого числа 284,3, а стало 290,3. То есть мы выросли ровно на 6 случаев», – отметил он.

По его словам, говорить о том, что эпидемический процесс пошел на спад можно будет, только когда выздоровевших будет больше, чем болеющих, а число выявленных за сутки будет меньше, чем число выздоравливающих за этот день.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 03.06.20

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