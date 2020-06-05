В Москве число больных covid-19 превысило 190 тысяч

коронавирусом третий день подряд фиксируется ниже двух тысяч – суточный прирост новых инфицированных covid-19 составил 1 855 человек. По данным оперативного штаба, из них 42% – граждане в возрасте от 18 до 45 лет, 33,7% – от 46 до 65 лет, 10,3% – от 66 до 79 лет, 5% – старше 80 лет, еще 9% – дети.

После прохождения лечения от коронавируса, выздоровело 2643 пациента, всего с начало эпидемии вылечилось 97 358 заразившихся. Общее число погибших за сутки увеличилось на 57 человек и составило 2 806.

Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 191 069 случаев коронавируса.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что «максимум ограничений в столице можно будет снять до начала июля». В эфире телеканала «Россия-24» он заявил, что график поэтапного плана снятия может быть представлен в понедельник, 8 июня.

Ранее Собянин заявил, что считает, что все ограничительные меры, принятые для нераспространения коронавируса в столице, адекватны. Градоначальник сообщил, что масочный режим, вероятно, продлится до осени.

Как сообщал «Новый День», режим самоизоляции в Москве действует с 30 марта, пропускной режим – с 15 апреля. С 12 мая решением президента режим «нерабочих дней» в стране был отменен, в Москве разрешили работать промышленным предприятиям и стройкам, но горожан обязали надевать маски и перчатки в транспорте и помещениях.

С 1 июня, москвичи, включая людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, могут выходить из дома для прогулок и занятий спортом. В то же время на улицах и в парках ношение масок стало обязательным.

В социальных сетях регулярно появляются критические отзывы об «ослаблении» режима самоизоляции в Москве, который многие называют «цифровым концлагерем».

Москва. Другие новости 05.06.20

В Москве успешно применили экспериментальный метод лечения Covid-19. / Плюс 8726: число больных коронавирусом в России достигло почти 450 000. / Москвичка утопила новорожденную дочь и выбросила ее в мусорный бак. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»