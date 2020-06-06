В России появился регион с нулевым приростом covid-19

В России за сутки подтверждено 8 855 новых случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах РФ. Накануне эта цифра составляла 8 726. Ни одного заболевшего не было выявлено в Ненецком автономном округе, а в тройке лидеров вновь оказались Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург.

Общее количество инфицированных превысило 458,5 тысяч человек, сообщает федеральный оперативный штаб по мониторингу ситуации с covid-19. Темп прироста новых случаев заболевания с мая держится примерно на уровне в 2%, и сегодня составил 1,97%.

Больше всего новых случаев за сутки зафиксировано в Москве – 1 992, где общее число заболевших в столице составило 193 061. В Московской области прирост за сутки составил 758 случаев (общее количество – 43 478), в Санкт-Петербурге – 347 (18 169), четвертой стала Нижегородская область с 321 новым заболевшим (11 820), пятерку замыкает Свердловская область с 249 подтвержденными за сутки случаями (7 179). В целом суточный прирост более 100 случаев отмечен в 20 регионах страны.

Вместе с тем за минувшие сутки скончалось 197 человек с подтверждённым covid-19, общее число смертельных случаев составило 5 725, почти половина из них приходится на Москву – 2 864. В Подмосковье за время эпидемии скончалось 557 зараженных коронавирусом человек, в Санкт-Петербурге 346, четвертую позицию занимает Дагестан с 298 умершими. Вылечилось от коронавирусной инфекции за сутки почти столько же, сколько и заболело – 8 708 человек. В целом за время пандемии от COVID-19 в России излечилось 221 388 человек.

По данным на 6 мая, в мире зарегистрировано 6,761 млдн подтверждённых случаев, суточный прирост составил 128 893, или 1,98%. Скончалось 397 987 человек, за сутки зафиксировано 5 005 смертельных исходов. По общему количеству выявленных случаев и числу новых случаев за последние сутки первое место в мире занимает американский регион: 3,231 млн случаев в целом и 72 848 новых пациентов за сутки. Здесь же зафиксирован максимальный прирост летальных исходов за сутки – 3 357, сообщает Роспотребнадзор.

Второе место по данным портала worldometers.info занимает Бразилия с 646 006 случаями, на третьем находится Россия.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 06.06.20

Собянин пообещал москвичам принять «радикальные меры» в ситуации с covid-19. / Ученые установили связь гипертонии и смертности от Covid-19. / Видеоролик ФАН о гей-семье с ребенком отбил желание у россиян поддержать флешмоб #ДаВыберу. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»