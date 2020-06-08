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Понедельник, 8 июня 2020, 19:14 мск

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Мишустин отчитается перед Госдумой в июле

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Глава правительства РФ Михаил Мишустин выступит с ежегодным отчетом в Госдуме 22 июля. Об этом сообщил глава нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Как уточнили в пресс-службе Госдумы, обсуждение доклада продлится порядка четырех часов.

Кроме того, как сообщил Володин, на ближайшем пленарном заседании нижней палаты парламента в рамках «правительственного часа» будет выступать министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. «Мы это выступление ждем, депутаты готовятся к нему», – отметил председатель Госдумы.

По его словам, вопросы парламентариев уже переданы в правительство, однако сейчас депутаты возвращаются после работы в регионах, и у них много вопросов от избирателей. «Накопилось много тем, которые было бы правильно обсудить в режиме диалога», – заключил он.

Москва, Мария Вяткина

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Метки / правительство РФ

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Москва, Центр России, Политика, Россия, Экономика, Госдума, правительство РФ,