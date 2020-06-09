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Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

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NewDayNews.ru

Вторник, 9 июня 2020, 12:35 мск

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В Москве суточный прирост новых случаев коронавируса достиг апрельских значений

Суточный прирост новых случаев коронавируса достиг минимума за последние полтора месяца. По данным оперативного штаба, в столице выявлено 1 572 заболевших. Из них 42,2% – граждане в возрасте от 18 до 45 лет, 35,5% – от 46 до 65 лет. Еще 9,8% – от 66 до 79 лет, 5,0% – старше 80 лет, 7,5% – дети.

После прохождения лечения от коронавируса выздоровело ещё 5390 пациентов, общее число вылечившихся – 109 737. В то же время число погибших превысило три тысячи человек (3029), за последние сутки скончались 59 пациентов.

На сегодняшний день, число заразившихся в Москве достигло 198 590.

Как сообщал «Новый День», с сегодняшнего дня в столице отменен режим самоизоляции, который действовал в городе с 30 марта. Также упразднены цифровые пропуска. Ношение масок и перчаток все еще является обязательным.

Москва, Мария Вяткина

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Москва, Центр России, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,