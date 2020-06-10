Число больных COVID-19 в Москве приблизилось к 200 тысячам

В Москве суточный прирост больных COVID-19 составил 1195 человек – это минимальное значение за два месяца. По данным оперативного штаба, общее число больных достигло 199 785.

После прохождения лечения от коронавируса, выздоровело ещё 3796 пациентов, общее число выздоровевших – 113 533. Скончалось 56 больных, всего с начала эпидемии погибло 3 085 человека.

Как сообщал «Новый День», накануне в столице был отменен режим самоизоляции, который действовал в городе с 30 марта. Также упразднены цифровые пропуска. Ношение масок и перчаток все еще является обязательным.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 10.06.20

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