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Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

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NewDayNews.ru

Среда, 10 июня 2020, 11:51 мск

Новости Москва

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Число больных COVID-19 в Москве приблизилось к 200 тысячам

В Москве суточный прирост больных COVID-19 составил 1195 человек – это минимальное значение за два месяца. По данным оперативного штаба, общее число больных достигло 199 785.

После прохождения лечения от коронавируса, выздоровело ещё 3796 пациентов, общее число выздоровевших – 113 533. Скончалось 56 больных, всего с начала эпидемии погибло 3 085 человека.

Как сообщал «Новый День», накануне в столице был отменен режим самоизоляции, который действовал в городе с 30 марта. Также упразднены цифровые пропуска. Ношение масок и перчаток все еще является обязательным.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 10.06.20

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Москва, Центр России, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,