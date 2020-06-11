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Четверг, 11 июня 2020, 16:51 мск

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РЖД частично восстанавливает железнодорожное сообщение

РЖД планирует возобновить движение поездов по нескольким направлениям к концу июня. Как сообщила пресс-служба госкомпании, с 24 июня будут возвращены 12 поездов «Сапсан», которые простаивали с 13 апреля.

Также сообщается, что в третей декаде июня возобновится движение поездов в Анапу из Москвы, Санкт-Петербурга и Архангельска, в Сочи – из Мурманска, Смоленска, Брянска и Череповца. В начале июля восстановится движение по маршруту Воркута – Новороссийск, а также Тамбов – Адлер.

В то же время ограничения все еще сохранены по значительному числу маршрутов. Напомним, 29 мая в России перестали продавать билеты на поезда дальнего следования с учетом социальной дистанции. В РЖД отметили, что следуют рекомендациям Минтранса РФ и Роспотребнадзора по профилактике коронавируса.

Москва, Мария Вяткина

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