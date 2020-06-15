В Подмосковье пенсионерка начала «палаточный пикет» против столичного мусора

В подмосковном Солнечногорском районе пенсионерка Галина Жарова вышла на одиночный пикет против ухудшения экологической обстановки из-за строительства новых мусорных объектов. Женщина разбила палатку около трассы А107, рядом натянут плакат с надписью «Нет московскому мусору!» О пикетчице сообщили активисты группы «Экология Поварово (Защитим лес и воздух)» в соцсети «ВКонтакте».

«Пенсионерка и многодетная мать Жарова Галина Сергеевна вышла на одиночный пикет против экоцида Солнечногорска, – говорится в сообщении. – Основное требование Галины Сергеевны – это комплексная проверка с участием учёных РАН нашего района на предмет завышенной мусорной нагрузки и некомпетентного анализа экологической обстановки в Солнечногорске». Жители требуют создать спецкомиссию и детально на месте проверить все жалобы активистов – в том числе о том, что губернатор региона Андрей Воробьев сообщает федеральным властям и президенту недостоверную информацию.

В десятиминутном ролике, размещенном на канале OSSLIFE на YouTube, Галина Жарова говорит, что в январе у нее умерла 30-летняя дочь от лейкоза, и в целом ситуация с онокозаболеваниями в Солнечногорском районе очень серьезная. Ухудшение здоровья жители связывают с плохой экологической ситуацией на своей территории, где, по словам активистки, уже работают три химзавода, пять законных свалок московского мусора, планируется строительство КПРО и мусоросжигательного завода (МСЗ) в деревне Хметьево. «Наша экология не выдержит такой нагрузки. Мы просто все вымрем», – пояснила она.

«Вот правее идет дорога к строящемуся КПО (Комплекс по переработке и размещению отходов КПРО «Поварово», – ред.), – объясняет женщина. – А там еще находится свалка, которую оставили военные, и которую должны рекультивировать. А также [там находится] исток реки Радомля, которую сейчас засыпают [мусором] строители КПРО». Из-за непродуманных действия Радомля сейчас течет прямо по участку, на котором планируется строительство КПРО, говорит пикетчица.

Пенсионерка обвинила во лжи губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, подчеркнув, что на выборах голосовала за него, однако действия главы региона заставили ее изменить мнение. «В нашем районе надо проводить комплексную федеральную проверку, иначе мы все вымрем, а дети у нас будут рождаться уродами. Я похоронила 30-летнюю дочь в январе, и вышла сюда потому, что не хочу больше хоронить ни детей, ни внуков», – заявила Жарова.

Пикетчица пояснила, что ранее губернатор Воробьев заявлял об отсутствии жилых населенных пунктов рядом с местом предполагаемого строительства КПРО, однако на самом деле в 700 метрах от полигона находятся дачи, а в нескольких километрах – жилые дома.

«Владимир Владимирович Путин, обратите внимание на работу нашего губернатора! (..) Нам праздники и блины не нужны. Нам нужен чистый воздух, чистая вода и здоровая экология. Помогите нам, пожалуйста», – обратилась пенсионерка к главе государства.

Как сообщал «Новый День», жители Солнечногорского района в мае прошлого года собрали почти 27 тысяч подписей под петицией против строительства гигантского мусорного комплекса в Лыткино, куда предполагается привозить до 500 тысяч тонн отходов в год.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 15.06.20

«Левый фронт» заявил о подготовке митинга против реформы Конституции. / Ушли в знак протеста: из газеты «Ведомости» уволились все заместители главреда. / Москвичи направили жалобы на принуждение к электронному голосованию. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»