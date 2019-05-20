Жители Подмосковья собрали почти 27 тысяч подписей против строительства гигантского мусорного полигона

Жители Подмосковья собрали почти 27 тысяч подписей под петицией против строительства гигантского мусорного комплекса в Солнечногорском районе. Сегодня в поселке Поварово пройдут публичные слушания, посвященные созданию полигона в Лыткино, строительство которого, по словам местных жителей, уже началось.

«Убедительно просим не доводить ситуацию в Солнечногорске до социального взрыва и не допустить размещения мусорного комплекса на территории Солнечногорского района, – говорится в петиции на популярном сайте Change.org. – В Солнечногорске и так уже планируется строительство мусоросжигательного завода, против которого категорически настроено население (проведены множество митингов и сход около администрации президента, собраны тысячи подписей). Полигон станет последней каплей в чаше терпения солнечногорцев, если такое решение будет принято».

На мусорном полигоне в Лыткино предполагается до 500 тысяч тонн отходов в год. Возмущенные солнечногорцы зимой направляли письмо в Министерство ЖКХ Московской области, и в конце января чиновники сообщили им, что стройка только планируется – ни земельный участок, ни дата начала работ еще не определены. Между тем, судя по сделанным местными жителями снимкам, работы по сооружению полигона уже идут – хотя публичные слушания еще не проводились.

На спутниковых Google-картах видно, что участок земли в лесном массиве уже расчищен. По его территории протекает река Радомля

На сайте Ecmo.ru говорится, что очистных сооружений на гигантской свалке не будет, поэтому весь яд может проникнуть в грунтовые воды и отравить воду на десятки километров вокруг. Аналогичная ситуация уже сложилась в Рошале, где действует аналогичный мусорный полигон.

Авторы петиции напоминают, что в Солнечногорском районе уже запланировано строительство мусоросжигательного завода всего в 12 км от нового полигона. Это отравит огромные территории, на которых стоят сотни дач и домов. Недвижимость в районе обесценится, и люди понесут колоссальные убытки.

В петиции жители Солнечногорского района просят отменить планы по строительству мусорной свалки и не уничтожать природу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.05.19

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