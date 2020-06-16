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Вторник, 16 июня 2020, 12:31 мск

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Нестраховой коронавирус: в Фонде медицинского страхования появились выпадающие доходы

Выпадающие доходы Фонда медицинского страхования в ситуации с распространением COVID-19 составили около 50 млрд рублей. Об этом сообщила глава ФОМС Елена Чернякова, выступая сегодня на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

Она уточнила, что фонд совместно с министерством финансов ведет мониторинг собственного бюджета и всех территориальных фондов. «Они нам каждые 10 дней направляют информацию о движении денежных средств, о доходах, расходах, чтобы не повышалась кредиторская задолженность», – сказала Чернякова, отметив, что «финансовая устойчивость пока у нас сохраняется».

После настоятельных просьб сенаторов глава ФОМС назвала ориентировочные суммы выпадающих доходов Фонда. «У нас же фонд меняется, сегодня ночью пришел прогноз от Минэко, фонд заработной платы вырос еще на 35 млрд рублей», – пояснила она.

«Ранее было озвучено около 80 млрд рублей, – сообщила Чернякова. – Сейчас, если брать остатки на счетах на 1 января, плюс то, что поступило в первом квартале и те выпадающие доходы от тех отсрочек, которые были даны, то получается где-то около 50 млрд рублей».

Если ФОМС потребуется финансовая помощь, он сможет получить кредит в казначействе, отметила Чернякова, подчеркнув, что ситуация с коронавирусом не является страховым случаем.

Москва, Татьяна Дорофеева

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