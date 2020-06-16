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Вторник, 16 июня 2020, 12:31 мск

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Глава ФОМС: в тарифах на covid-19 забыли про средства защиты для уборщиц

В тарифных соглашениях территориальных Фондах обязательного медицинского страхования (ФОМС) в ситуации с cоvid-19 не были учтены средства индивидуальной защиты для уборщиц и административно-управленческого персонала. Об этом сообщила глава ФОМС Елена Чернякова, выступая сегодня на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

«Вопрос, который выходит за рамки нашей компетенции, – уточнила она. – Никто не думал, что СИЗы понадобятся еще и уборщицам, административно-управленческому персоналу, в поликлиническом звене, когда каждый пациент требует [нового комплекта СИЗ]. Это у нас в тарифах сегодня не предусмотрено. Но поэтому более 200 млрд было напрямую перечислено в субъекты, в том числе на СИЗ и создание запасов».

В то же время, по ее словам, пациенты с тяжелым и средней тяжести течением болезни, госпитализированные в стационары, полностью обеспечены всем необходимым. Чернякова также уточнила, что изменения в свои тарифные соглашения внесли все субъекты РФ, что позволило увеличить расценки. «Три вида в зависимости от тяжести – легкий, средний и тяжелый. Средний и тяжелый, которые чаще всего попадают в медорганизации для стационарного лечения, содержат всю необходимую базу по медикаментам, лечению и СИЗ», – заверила глава ФОМС.

Москва, Татьяна Дорофеева

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© 2020, РИА «Новый День»

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