«Как грибочки заявляются»: Минздрав РФ решил ограничить частные клиники в системе ОМС

Минздрав РФ ограничит возможности частным клиникам для вхождения в систему ОМС. Как пояснила заместитель министра здравоохранения Наталья Хорова, «в соответствии с нашим законодательством медицинские организации как грибочки заявляются, и мы не можем им отказать». Сама чиновница на заседании комитета Совета Федерации находилась без перчаток и со спущенной на шею маской, дистанция между нею и коллегой составляла менее метра.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации Валерий Рязанский поинтересовался, соотносит ли Минздрав при планировании количество частных и государственных медицинских учреждений, и не перегружается ли инфраструктура от слишком большого количества коммерческих клиник. «Кадры из той же госсистемы переходят в частные [медучреждения], и в этой части будем терять, в том числе и кадры», – обратил внимание сенатор.

Хворова в ответ учтонила, что сферу строительства частных клиник в субъектах РФ, как и организацию медпомощи населению, регулируют региональные власти. «Не нужно давать разрешение на строительство [частной клиники], если у него не заполнена государственная система здравоохранения, – заявила она. – Что получается: в систему ОМС в соответствии с нашим законодательством медицинские организации как грибочки заявляются, и мы не можем им отказать, поэтому сейчас [в рамках совершенствования системы здравоохранения] мы работаем и над тем, чтобы выбрать критерии, по которым будут не только входить в систему ОМС медицинские организации, но и распределяться объемы помощи».

По ее словам, в результате финансирования по ОМС частных медорганизаций происходит «распыление ресурсов внутри дефицитного Фонда медицинского страхования», и это приводит к тому, что «по каким-то критериям идет избыток коечной мощности, по каким-то недостаток».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 16.06.20

Глава ФОМС: в тарифах на covid-19 забыли про средства защиты для уборщиц. / Сенатор предложил сократить новогодние каникулы ради поддержания экономики. / Россияне вынуждены экономить на мясе и воде. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»