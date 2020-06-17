Ввод нового жилья в России упал: ДОМ.РФ будет скупать квартиры в регионах для поддержки спроса

Корпорация Дом.РФ в качестве антикризисных мер выделила 50 млрд рублей на покупку новых квартир в российских регионах. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил министр строительства РФ Владимир Якушев, выступая сегодня в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

«Это как раз то решение, для того, чтобы поддержать спрос», – подчеркнул Якушев, пояснив, что «спрос где-то восстанавливается не в том темпе, в котором нам бы хотелось». «Эта мера поддержки поможет застройщикам реализовать быстро свои квартиры и получить оборотные средства», – сказал министр.

По словам Якушева, сейчас в двух регионах уже организованы аукционы по покупке квартир: в Воронеже – на 640 млн рублей, и в Красноярске – на 1 млрд 45 млн рублей.

Министр уточнил, что в России из-за ограничительных мер объемы ввода в эксплуатацию жилья упали на 5%. «Первый квартал был достаточно удачным, и положительная тенденция продолжилась, на 4,1% мы получили прирост по отношению к 2019 году. А вот на 1 мая мы получили уже падение по вводу на 5%, – сказал он. – Естественно, здесь сыграли роль ограничительные меры, которые ввели 51 субъект РФ в разной мере, причем два субъекта, Москва и Московская область, стройки оставили полностью».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 17.06.20

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