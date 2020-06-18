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Четверг, 18 июня 2020, 17:13 мск

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Собянин обнадежил: ситуация с covid-19 в Москве значительно улучшилась

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об улучшении ситуации с распространением коронавируса в столице. Несмотря на снятие большинства ограничительных мер, количество новых заболевших уменьшается, коэффициент распространения упал до 0,80.

«Должен сказать, что, несмотря на увеличение количества людей на улицах, на дорогах, на открытых предприятиях, ситуация в Москве каждую неделю значительно улучшается, – цитирует «Интерфакс» заявление Собянина в эфире канала «Россия 24». – За последнюю неделю она улучшилась где-то процентов на 25-30 по всем основным показателям». Сокращается как число новых больных, так и госпитализированных и заболевших пневмонией. По данным оперативного штаба, коэффициент распространения инфекции за сутки упал с 0,91 до 0,80.

При этом большинство москвичей вышли из режима самоизоляции, трафик на транспорте сегодня составляет около 70% по сравнению с июнем 2019 года.

Москва, Татьяна Дорофеева

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