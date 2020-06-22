Треть жителей России хочет продления ограничений из-за коронавируса

Треть россиян уверены, что ограничительные меры по коронавирусу сняты слишком рано, а 13% жителей страны полагает, что они должны были действовать до конца лета и более. Таковы итоги опроса, проведенного сервисом «Работа.ру» в июне во всех регионах страны.

На вопрос о поддержке снятия карантинных мер именно в этот период, утвердительно ответили 68% опрошенных. «По их мнению, именно сейчас заболеваемость вирусом падает, и открывается больше возможностей для выхода из кризиса», – пояснили авторы опроса.

При этом 32% респондентов заявили, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в стране пока не стабилизировалась, поэтому ограничения снимаются слишком рано. Карантинные меры следовало продлить до конца июня, полагает 14% участников опроса, 9% – уверены, что лучшим сроком для снятия ограничений был бы конец июля, а 13% россиян считают, что меры надо продлить до конца августа и более.

Однако 43% жителей страны придерживаются мнения, что власти запоздали с ослаблением ограничений, а 21% – заявили, что сейчас самое время для отмены карантина.

В сервисе «Работа.ру» сообщили, что опрос был проведен в июне, в нем приняли участие 3,6 тысячи граждан старше 18 лет из всех регионов страны.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 22.06.20

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