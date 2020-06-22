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Понедельник, 22 июня 2020, 13:24 мск

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Борис Титов направил письмо премьеру Мишустину о льготных кредитах для предпринимателей

Фото: kremlin.ru

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с предложением изменить схему определения числа работников, которая используется при решении вопроса о мерах господдержки компаний. Как считает бизнес-омбудсмен, действующая методика оставляет «за бортом» юрлица, которые не сокращали количество сотрудников во время ограничительных мер, введенных в связи с угрозой коронавируса.

Речь идет о льготных кредитах для предпринимателей под 2% и субсидиях в размере МРОТ за апрель и май, для получения которых необходимо предоставить данные о сохранении 80-90% сотрудников в определенный период. В письме премьеру Титов отмечает, что сейчас для оценки числа сотрудников используются данные формы «Сведения о застрахованных лицах» (СЗВ-М). Однако там учтены все привлекаемые к работе граждане, за которых уплачиваются страховые взносы, в том числе и на основе договоров гражданско-правового характера (ГПХ). Однако такие договоры бывают краткосрочными и разовыми, в результате по окончании их действия в форме появляются данные об уменьшении числа учтенных лиц. Омбудсмен подчеркнул, что при этом фактически окончание таких договоров не означает сокращение сотрудников.

Кроме того, в действующей методике считается уменьшением числа работников увольнение одного сотрудника и прием другого на его место, который происходит в течение одного месяца, уточнили в пресс-службе Титова.

По мнению бизнес-омбудсмена, такой подход противоречит идее предоставления господдержки, при которой акцент делается на необходимости сохранения именно числа работников, то есть постоянно привлекаемых к выполнению трудовых обязанностей лиц, уверен омбудсмен.

Вместо действующей сейчас схемы Титов предложил дополнительно использовать данные ежемесячной формы СЗВ-ТД, в которой учитывается выбытие и найм сотрудников.

Москва, Татьяна Дорофеева

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