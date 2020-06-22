РЖД вернет более 70 поездов, отмененных из-за коронавируса

РЖД восстановит движение еще более 70 поездов, большая часть которых назначена на южные направления. Спрос на билеты в курортные регионы продолжает расти, а в целом с конца мая количество оформляемых проездных документов выросло вдвое.

Более 70 поездов дальнего следования, в том числе 12 поездов «Сапсан» и 59 поездов дочерней компании РЖД АО «ФПК», вновь появятся в расписании в ближайшее время. В пресс-службе РЖД сообщили, что 36 из них отправятся к курортам Черноморского побережья и Северного Кавказа. При этом часть составов увеличат периодичность курсирования.

В целом спрос на билеты в поезда дальнего следования, на фоне возобновления глубины продаж в 90 суток, с конца мая вырос с примерно 100 тысяч в сутки до 200 тысяч. «Это связано с постепенным снятием ограничений, установленных субъектами РФ в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, и стартом российского туристического сезона», – сообщили в пресс-службе РЖД. 37% билетов куплено на поезда в курортные города на Черноморском побережье и на Северном Кавказе, еще 32% пассажиров решили отправиться в Москву, и 31% билетов приобретен на поезда между регионами.

В пресс-службе РЖД заверили, что в поездах дальнего следования выполняются все санитарно-эпидемиологические меры для предотвращения распространения инфекции. Вагоны проходят дезинфекционную обработку, во время пути уборку вагона с дезинфицирующими средствами делают как минимум четыре раза в сутки, под крышей вагонов установлены ультрафиолетовые лампы, которые безопасны для пассажиров.

«В поездах начали работу вагоны-рестораны, в которых также соблюдаются все требования санитарных врачей по обслуживанию пассажиров.

Во всех поездах дальнего следования обеспечено наличие бесконтактных инфракрасных термометров, которые применяются для измерения температуры пассажиров в пути следования (не менее 2 раз в сутки)», – подчеркнули в пресс-службе РЖД.

Кроме того, проводники продают средства индивидуальной защиты и санитайзеры.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 22.06.20

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