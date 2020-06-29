Правительство РФ анонсировало скорое открытие кинотеатров

В России с 15 июля открываются кинотеатры. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на оперативном совещании у главы правительства РФ Михаила Мишустина.

«Мы видим, что все организации досуга и отдыха действительно переживают сейчас период такого подъема, возрождения. Мы видим энтузиазм работников в сфере туризма, спорта и культуры, люди по-настоящему соскучились по работе и наконец-то возвращаются к нормальной жизни», – сказал Чернышенко.

Стоит отметить, что Роспотребнадзор и Минкульт подготовили рекомендации по работе кинотеатров, в том числе о рассадке зрителей на расстоянии метра, но члены одной семьи могут сидеть вместе. Также рекомендовано составить расписание сеансов с перерывами начала фильмов не менее 15 минут и не менее 10, если залов больше шести. Кроме того, кинотеатрам рекомендовано проводить усиленную дезинфекцию и обработку помещений, проветривать залы после просмотра.

Москва, Мария Вяткина

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