Риск заразиться коронавирусом в салоне самолета не больше, чем метро или автобусе. Об этом заявил президент Шереметьевского профсоюза летчиков Игорь Дельдюжов, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве. Он подчеркнул, что соблюсти дистанцию в полтора метра в лайнере невозможно.

«[Перелеты] не опаснее, чем поход в магазин, аптеку или в метро, в автобусе, – сказал он. – Социальную дистанцию, конечно, в самолете сохранять невозможно, потому что загрузка будет совсем маленькая, а это скажется на стоимости билетов. Они рассчитываются при загрузке порядка 70%, себестоимость. Если загрузка больше 70%, то там компания может получить какую-то прибыль. Если соблюдать полтора метра, то загрузка будет 30% или меньше. Это нереальная ситуация».

При этом Дельдюжов подчеркнул, что в салоне самолета обязательно нужно соблюдать меры предосторожности – мыть руки, пользоваться маской, не толпиться у туалетов. «Отбор воздуха идет от двигателей при температуре воздуха за бортом минус 55 – минус 60 градусов, – отметил он. – Там вируса нет. Потом этот воздух попадает в двигатели и нагревается где-то до 400 градусов, затем попадает в холодильник, и охлаждается уже в нем до температуры, которая необходима в салоне. В нем тоже нет никакого вируса. Если кто-то принес – то это вопрос к авиакомпании: следить за пассажирами на регистрации, при входе в аэропорт, контролировать температуру, не допускать больных».

По его словам, теоретически вероятность заражения в самолете есть – если в салон попал человек, зараженный коронавирусной инфекцией, и если он и другие пассажиры не соблюдали меры предосторожности. «Риск не больше, чем в метро или продуктовом магазине, я считаю», – сказал он.

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев со своей стороны добавил, что в современных лайнерах система кондиционирования воздуха «с очень высокой степенью вероятности защитит пассажира даже в том случае, если в салоне кто-то с подозрением на коронавирусную инфекцию».

По его словам, весь объем воздуха в салоне полностью меняется за три минуты. При этом воздух проходит через фильтры – такие же, как установлены в больницах. «Вероятность того, что будет передача инфекции, невелика. Плюс к этому авиакомпании строго следят за тем, чтобы пассажиры носили маски», – утонил он. Кроме того, в салонах теперь раздают не обычные влажные салфетки, а с дезинфицирующим составом.

Москва, Татьяна Дорофеева

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