«А вы официально с этим не работаете…» Мошенничество с «коронавирусными» выплатами врачам создает патовую ситуацию в медицине

Российское медицинское сообщество не исключает вторую волну заболеваемости коронавирусной инфекцией и готовится к ней. При этом эксперты системы здравоохранения опасаются, что махинации и проблемы с «коронавирусными» выплатами медработникам подорвут «боевой настрой» врачей, которым придется работать с новым потоком пациентов. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», шла речь сегодня на пресс-конференции в Москве.

В частности, заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Татьяна Кусайко обратила внимание, что спрогнозировать ход эпидемии сложно, и пока все разговоры о второй волне коронавируса носят теоретический характер. «Никто не может сказать, будет она или нет, это риторический вопрос. Ученые над этим работают, есть предположения, что вирус не уйдет, но будут эпидемиологический подъемы, как с гриппом. По данным ученых, вирус быстро мутирует. Это говорит о том, что его агрессивность может снизиться», – сказала она.

Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин со своей стороны отметил, что нужно думать о лучшем, но готовиться к худшему. При этом он выразил опасения, что в период второй волны крайне негативным фактором может стать настрой медработников. По его словам, это связано с проблемами президентских «коронавирусных» выплат, с которыми столкнулись врачи. «До сих пор мы сталкиваемся с такой ситуацией, что медработники занимаются такими пациентами, даже заражаются. Но когда доходит до администрации вопрос о выплате стимулирующей или страховой, им говорят: «А вы официально с этим не работаете», – сказал он.

Гальперин пояснил, что за время борьбы с угрозой коронавируса сложилась такая практика: медицинское учреждение разделяется на зоны – зона, где лежат пациенты с подтверждённым коронавирусом, и зона обсервационная. «И работа медперсонала там совершенно одинаковая, условия одни и те же. Даже опасность заражения есть и тут, и там. Более того, в этих обсервационных зонах – это конкретный случай, с которым к нам обращались – медработники заражаются коронавирусной инфекцией, а дальше руководитель учреждения говорит, что они официально не работают с подтверждённым диагнозом – как только диагноз пациента подтверждается, то он переводится в другую зону. И в этом случае медработник не получает полагающихся ему страховых выплат, компенсационных и стимулирующих», – рассказал Гальперин.

По его словам, приходится сталкиваться с ситуациями, когда медработники заболевают, а формально они не работали с инфекцией. «Это реальная ситуация, о который мы знаем. Здесь проблемы в исполнительской части указа. Я думаю, предстоит продумать на уровне минздрава», – подчеркнул он.

Как считает Гальперин, многие механизмы стимулирующих выплат медработникам были непродуманно. «Наверху решили, что мы даём врачам деньги. Деньги были выделены в регионы, были определены правила межрегиональных расчётов, но нигде не было чёткого правила, кто должен получать эти стимулирующие выплаты», – уточнил он.

Более того, часто проблемы связаны непосредственно с администрацией медучреждения. «Медработников отправляют работать с такими пациентами, они этим занимаются, а дальше, даже если медработник заразился, ему говорят, что это произошло не в связи с его служебными обязанностями, потому что в ваших служебных обязанностях нигде не сказано, что вы работаете с коронавирусной инфекцией. Я считаю, что это вид мошенничества, потому что главный врач, конечно, понимает, что происходит», – подчеркнул Гальперин.

По его мнению, такие проблемы крайне негативно влияют на обстановку в отечественной медицине с учетом риска новой волны эпидемии. «Мы ожидаем вторую волну. Надеемся, что ее не будет, но должны быть к ней готовы. А проставьте, с каким настроением пойдут медработники, если их снова призовут работать на второй волне. Он уже знают, что они, их коллеги не получили выплат, что были нарушены страховые гарантии. Как это отразится на этой ситуации даже психологически? Это будет тяжелая для них нагрузка…» – заключил Гальперин.

Москва, Мария Вяткина

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