«Чтобы продемонстрировать нашу особую сговорчивость»: в Совфеде одобрили возврат Сербии листа Евангелия 12 века

Комитет Совета Федерации по международным делам одобрил ратификацию соглашения РФ и Сербии о «культурном обмене». Речь идет о передаче российской стороной Белграду Петербургского листа Мирославова Евангелия, и получении взамен семи картин Николая Рериха. Вернуть лист рукописи в январе 2019 года решил президент Владимир Путин. Во время переговоров не обошлось без казуса.

Как рассказал на заседании комитета заместитель министра культуры Николай Овсиенко, лист из рукописи, датированной 1180-1200 годами, с 1883 года хранится в Российской национальной библиотеке. «Мирославово Евангелие для сербов – национальная святыня, поэтому восстановление целостности этого уникального книжного памятника 12 века имеет для них особую ценность», – пояснил чиновник, отметив, что сербы несколько лет запрашивали возврат этого листа.

Россия обсуждала с Белградом вариант равноценного обмена, и в результате стороны сошлись на передаче семи картин Николая Рериха, которые сейчас хранятся в Национальном музее Сербии в Белграде, сообщил Овсиенко. Полотна были переданы еще при жизни Рериха для временного экспонирования. Вопросом возвращения картин занимался сын Рериха, однако его усилия не увенчались успехом. «У РПЦ [по вопросу возврата листа рукописи] нет особой позиции», – уточнил чиновник.

Сенатор Владимир Лукин со своей стороны отметил, что «возникает внутренний вопрос», когда «говоришь о ценности документа 12 века и картин 19 века именно этого художника». «Но все-таки, думаю, менять надо – ради того, чтобы продемонстрировать нашу особую сговорчивость в этом особом случае. Но не делать его типичным», – сказал он.

В ответ замминистра культуры уточнил, что до картин Рериха сербская сторона предлагала России взять «некую икону 16 века», однако изучившие ее специалисты обнаружили, что это подделка, датируемая 19 веком. «Это длинная была история. Мы понимаем, безусловно, что это жест доброй воли со стороны нашей страны и залог дальнейшего взаимодействия с Сербией», – отметил он.

Картины Рериха, привезенные из Сербии, после консультаций с руководством Третьяковской галереи и Эрмитажа Минкульт предложил разместить в мемориальных музеях в экспозициях, а не окажутся в запасниках.

Члены комитета одобрили ратификацию Соглашения единогласно.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 06.07.20

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