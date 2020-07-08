«Ситуация не имеет прецедентов»: глава минпромторга РФ заявил о создании резерва на случай пандемии

Коронавирусный кризис, связанный с масштабными ограничениями, а также падение цен на нефть стали беспрецедентными событиями для России. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, выступая сегодня в Совете Федерации.

«Ситуация последних месяцев не имеет прецедентов в современной истории: пандемия, обрушение сырьевых рынков, сжатие спроса, поставили перед нами ряд нестандартных вызовов», – констатировал он, подчеркнув, что первоочередной стала необходимость обеспечить граждан продукцией для противодействия коронавирусу. «Никто не мог предсказать столь взрывного спроса на средства индивидуальной защиты (СИЗ), медтехники и противовирусные препараты», – пояснил он.

Министр напомнил о введенном запрете на экспорт СИЗ из России, закупках импортных масок и перчаток, ревизии и переоборудовании производств в РФ – на их создание и переключение на выпуск СИЗ, дезинфицирующих средств и антисептиков правительство предусмотрело 25 млрд рублей.

В результате сформировались опорные регионы-производители, отметил он. Так, маски в основном выпускают предприятия в Москве, Тверской, Брянской и Нижегородская области. Защитные костюмы – Московская область, Свердловская, Ленинградская, Ивановская области. Перчатки производят преимущественно компании в Краснодарском крае, Саратовской, и в ближайшей перспективе – Самарской области.

Кроме того, было принято решение о создании запаса необходимых средств для создания резерва на случай подобных ситуаций. Перечень номенклатуры таких изделий уже внесен в правительство, сообщил Мантуров.

Москва, Татьяна Дорофеева

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