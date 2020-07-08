Смиритесь: в СПЧ подтвердили, что авиакомпании не вернут деньги за билеты

Россиянам не следует надеяться на возвращение денег за авиабилеты, которые «сгорели» в условиях коронавирусных ограничений. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил председатель Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев на конференции в Москве. «Что касается выплаты денег, я думаю, большинство авиакомпаний не вернут их. Не потому что они плохие – у них нет денег», – сказал он.

По мнению Фадеева, лучшее, на что могут рассчитывать пассажиры – это ваучеры, которые можно будет использовать после отмены ограничений. «Я думаю, что те компании, которые заявляют своим клиентам, что они готовы предоставить право на перелет в течение года-двух-трех – действуют рационально, чтобы у пассажира осталось право на перелет, когда он будет возможны. Как это ни печально, что касается денег – я думаю, это будет сложно…» – считает глава СПЧ.

Как ранее сообщал «Новый День», правительство РФ утвердило постановление, позволяющее авиакомпаниям не возвращать деньги за билеты на отмененные рейсы в условиях ограничительных мер в связи с угрозой коронавируса. Теперь перевозчики имеют право выдать ваучер, который пассажир может потратить только на услуги, предоставляемые этой же компанией.

Напомним, в апреле Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, в которую входят крупнейшие перевозчики, направила в правительство России письмо с просьбой узаконить ваучеры, которые сохранят средства на счетах авиаперевозчиков до стабилизации ситуации в мире. Авиакомпании утверждали, что механизм ваучеров позволить избежать массовых банкротств перевозчиков.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 08.07.20

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