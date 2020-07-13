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Понедельник, 13 июля 2020, 13:05 мск

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Контрафакт доходит до 35%: в России чаще всего подделывают детские игрушки, одежду и обувь

В России оборот контрафакта непродовольственных товаров составляет около 5 трлн рублей в год. Наиболее часто подделывают детские игрушки, одежду, обувь, бытовую химию и парфюмерию. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Федоров, выступая сегодня в верхней палате парламента на встрече, посвященной проблеме контрафакта,

Сенатор обратил внимание, что доля подделок на рынке детских игрушек доходит до 35%, одежды и обуви – 29%, бытовой химии – 12%, парфюмерии – 10%. Общий объем контракта составляет 5 трлн рублей, это приближается к доле в ВВП всей сельскохозяйственной отрасли. НДС, недополученный государством, составляет около 500 млрд рублей в год.

Минпромторг РФ уже разработал проект новой стратегии по противодействию контрафактной продукции до 2025 года, сообщил на заседании замдиректора департамента министерства Владислав Заславский. Соответствующий документ планируется внести в правительство уже осенью этого года. Кроме того, министерство намерено изучить положение дел с контрафактом и мерами борьбы с ним в каждом субъекте РФ.

Москва, Татьяна Дорофеева

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