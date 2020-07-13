Кудрин объявил о росте госдолга России

Госдолг России возрастет с 12,3% до 16% ВВП. Как сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая в понедельник на заседании совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации, такой показатель «находится в совершенно безопасной зоне».

«В этом году минфин, я считаю, рационально пошел на увеличение государственного долга, – отметил Кудрин. – Общий объем заимствований в этом году сострит примерно 5 трлн, что на мой взгляд абсолютно пассивно рынку. Здесь не требуется даже каких-то дополнительных усилий, аккуратное управление долгом позволит реализовать этот кредит, и тем самым и покрыть недостающие доходы бюджета, наравне со стабфондом, так и покрыть дополнительную программу поддержки, которая объявлена правительством».

Россия вовремя снизила свой долг, и теперь «это наш серьезный козырь в этом кризисе, мы всегда будем иметь этот резерв возможных заимствований», подчеркнул глава Счетной палаты.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 13.07.20

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