Правительство РФ готовится отменить запрет на импорт топлива

На следующей неделе будет решаться вопрос об отмене запрета на импорт топлива. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин.

«На следующей неделе мы планируем на площадке правительства с нефтяными компаниями обсудить выполнение рекомендаций по поставкам топлива на внутренний рынок и того, что нужно для этого дополнительно <…> в том числе, будем обсуждать отмену запрета импорта», – сказал он.

В то же время, как отметил Сорокин, в августе Россия намерена увеличить добычу нефти, как предусмотрено соглашением с Организацией стран-экспортеров нефти и государствами, не входящими в картель. «Скажу больше, мы рекомендуем сейчас в связи с ожидаемым увеличением добычи в августе 2020 года максимально возможный объем данного увеличения направить на нефтеперерабатывающие российские заводы для увеличения загрузки и большего увеличения производства автомобильного бензина, для того чтобы можно было создать товарные запасы на период ремонтов, чтобы гарантированно пройти его без каких-либо рисков», – сказал он.

Комментируя ситуацию на внутреннем рынке, Сорокин обратил внимание, что в последнее время производство топлива на отечественных НПЗ было убыточным. «В мае-июне все российские НПЗ перешли в «красную зону», даже сложные, даже модернизированные. Те, кто не прошли модернизацию, были убыточны на гораздо в большем масштабе и объеме. Простые НПЗ большую часть месяца показывали отрицательную динамику. Это во многом связано с тем, что в начале года рынок был подвержен резкому падению цен на мазут. Нефтеперерабатывающие заводы находятся достаточно в трудном положении», – сказал замминистра.

«Крек-спрэд – разница между стоимостью нефти и стоимостью ключевых нефтепродуктов – по бензину его нормальный уровень в диапазоне от $100 до 150. В марте апреле произошел уход до отрицательных значений. Представьте себе, что в апреле, мае и начале июня, производя бензин и дизель, вы получали меньше денег, чем продавая нефть. Соответственно, переработка, которая должна создавать стоимость, являлась процессом, который уничтожал стоимость базового сырья», – уточнил Сорокин.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 17.07.20

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