Правительство РФ готовит новый закон о туризме

В России готовится новый закон о туризме, который планируется принять до конца 2021 года. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила глава федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова на заседании президиума Совета законодателей РФ. По ее словам, существующий закон системно не менялся с 1996 года.

«Мы понимаем, что, не побоюсь этого слова, закон нужно писать заново, – заявила глава Ростуризма. – У нас даже есть соответствующее поручение президента и соответствующее распоряжение правительства о том, чтобы до конца следующего года принять новый закон о туризме».

Предстоит «не просто изменить пару статей, а по сути заново написать закон, закрепив в нем приоритеты развития внутреннего и въездного у тризма». «Понятно, что, не забывая интересы наших граждан, которые путешествуют за рубеж», – отметила глава ведомства.

Предстоящую работу она назвала колоссальной, подчеркнув, что года для этого мало. «Но у нас выбора нет», – констатировала Догузова.

По ее словам, в настоящее время тема внутреннего туризма «наконец-то стала модной, об этом все говорят», и это произошло «по понятной причине».

В планах Ростуризма – субсидирование туроператоров, которое будет распространяться и на ввоз иностранных туристов, и на путешествия внутри страны.

В целом, по ее словам, туризм дает 3,9% вклада в ВВП страны – это 3,7 трлн рублей, в эту сумму входят и доходы от въездного турпотока. В российской туристической отрасли работает 2,5 млн человек, а в высокий сезон количество рабочих мест увеличивается почти в 2,5 раза.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 17.07.20

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