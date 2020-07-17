С «оговорками»: глава минздрава РФ заявил о необходимости возобновления международного авиасообщения

России пора восстанавливать международное авиасообщение, но «с поправками». Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. «Возобновлять авиасообщение необходимо, но мы понимаем, что любые послабления в сегодняшней ситуации должны быть с определенными поправками, ограничениями», – цитирует его слова «Интерфакс».

Министр пояснил, что речь идет о тестировании пассажиров, а также соблюдении социальной дистанции.

Как сообщал «Новый День», в конце прошлой недели Федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции поддержал предложение возобновить международное авиасообщение в два этапа. Роспотребнадзор считает, что на первом этапе следует открыть авиасообщение с девятью европейскими странами: Великобританией, Венгрией, Германией, Данией, Италией, Нидерландами, Норвегией, Польшей и Финляндией. Также в список кандидатов на открытие границ попали и другие страны: Вьетнам, Китай, Монголия, Шри Ланка.

10 июля вице-премьер Татьяна Голикова анонсировала, что с 15 июля российские власти начнут переговоры о возобновлении полетов за рубеж, прерванных в конце марта из-за пандемии коронавируса.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 17.07.20

В Москве за взятку задержан замначальника отдела института Росстандарта. / «Когда все успокоятся, опять поедут в Турцию»: Крым – на грани рекорда по объему турпотока. / Глава горсовета Петрозаводска попался на взятке. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»