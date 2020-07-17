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Пятница, 17 июля 2020, 16:49 мск

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С «оговорками»: глава минздрава РФ заявил о необходимости возобновления международного авиасообщения

России пора восстанавливать международное авиасообщение, но «с поправками». Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. «Возобновлять авиасообщение необходимо, но мы понимаем, что любые послабления в сегодняшней ситуации должны быть с определенными поправками, ограничениями», – цитирует его слова «Интерфакс».

Министр пояснил, что речь идет о тестировании пассажиров, а также соблюдении социальной дистанции.

Как сообщал «Новый День», в конце прошлой недели Федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции поддержал предложение возобновить международное авиасообщение в два этапа. Роспотребнадзор считает, что на первом этапе следует открыть авиасообщение с девятью европейскими странами: Великобританией, Венгрией, Германией, Данией, Италией, Нидерландами, Норвегией, Польшей и Финляндией. Также в список кандидатов на открытие границ попали и другие страны: Вьетнам, Китай, Монголия, Шри Ланка.

10 июля вице-премьер Татьяна Голикова анонсировала, что с 15 июля российские власти начнут переговоры о возобновлении полетов за рубеж, прерванных в конце марта из-за пандемии коронавируса.

Москва, Мария Вяткина

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