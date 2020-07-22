Мишустин заявил о выделении дополнительных средств на медицину

На решение проблем первичного звена системы здравоохранения будет выделено дополнительно почти 500 млрд рублей. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая сегодня в ходе отчета правительства РФ в Государственной думе.

Глава кабинета министров обратил внимание, что пандемия коронавирусной инфекции позволила увидеть общие проблемы российского здравоохранения. «С распространением инфекции значительная нагрузка легла на первичное звено. Задача его модернизации была поставлена президентом, – напомнил Мишустин. – Для ее решения будет выделено почти 500 млрд рублей на соответствующую следующую пятилетку».

«Мы должны не только ориентироваться на создание новых поликлиник, ФАПов, но и устранить проблемы, которые возникли при оптимизации здравоохранения», – подчеркнул премьер, отметив, что в ближайшие годы в стране будут развиваться санитарная и эпидемиологическая службы.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 22.07.20

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