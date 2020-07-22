«Справились»: Мишустин отчитался об успехах фармацевтической и медицинской промышленности

В России предприятия фармацевтической и медицинской промышленности справились с поставленными задачами в условиях пандемии, критического дефицита этой продукции в стране удалось избежать. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая сегодня в Государственной думе в ходе отчета правительства о работе за 2019 год.

«Фармацевтика и медпром справились с поставленной задачами, критического дефицита удалось избежать», – сказал он.

При этом, отметил премьер, по итогам прошлого года медицинская и фармацевтическая промышленность показали прирост в 20%. «В каждой из них происходят серьезные качественные изменения, появляются новые препараты для лечения ВИЧ, онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний», – уточнил Мишустин, добавив, что все это стало хорошим подспорьем в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Стоит отметить, что в марте и апреле российские СМИ сообщали о жалобах граждан на невозможность приобрести маски в аптеках. В части аптек средства индивидуальной защиты исчезли вообще, был скуплен также запас марли и бинтов, в других цены на маски повысились в десять раз. В марте «Газета.ру» со ссылкой на компанию, исследующую инфраструктуру российского фармрынка RNC Pharma отмечала, что причиной дефицита стала нехватка сырья, которое было полностью скуплено у поставщиков. После того, как аптеки стали наказывать за необоснованное повышение цен, участники рынка вовсе перестали закупать маски. О большой проблеме, связанной с нехваткой в продаже СИЗ, заявляла и исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) Нелли Игнатьева.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 22.07.20

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