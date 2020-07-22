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Среда, 22 июля 2020, 12:07 мск

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Внутренним туристам вернут деньги: правительство РФ выделит средства на поддержку

На частичную компенсацию расходов туристов при путешествиях по России правительство выделит 15 млрд рублей. Россияне смогут получить от 5 до 15 тысяч рублей. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин сегодня в Госдуме в ходе отчета правительства о работе за 2019 год .

«На прошлой неделе правительство приняло решение выделить дополнительно 15 млрд рублей на развитие внутреннего туризма, – отметил он. – Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года решат отдохнуть именно в российских регионах. Их список уже составлен Ростуризмом. Сумма возврата средств туристам составит от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура».

Туристическая отрасль находится сегодня в сложном положении и нуждается в поддержке, подчеркнул он. Туроператоры уже получили субсидии в сумме около 3,5 млрд рублей.

Москва, Татьяна Дорофеева

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