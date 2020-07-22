Мишустин подписал распоряжение о возврате денег внутренним туристам

Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому туристы, путешествующие по России, смогут рассчитывать на частичную компенсацию средств, потраченных на покупку путёвок. Для этого из резервного фонда кабинета министров выделяется 15 млрд рублей.

«При стоимости тура от 25 тыс. рублей кешбэк составит 5 тыс. рублей. Туристы, потратившие на путёвку от 50 тыс. рублей, получат назад 10 тыс. рублей. Возврат 15 тыс. рублей предусмотрен для тех, кто заплатил от 75 тыс. рублей и больше», – уточнила пресс-служба правительства РФ.

Согласно документу, обязательные условия участия в программе – продолжительность тура не менее пяти ночей, оплата через российскую платёжную систему «Мир».

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 22.07.20

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