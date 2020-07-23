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Четверг, 23 июля 2020, 18:14 мск

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Рамзан Кадыров сообщил о присвоении себе звания генерал-майора

Фото со страницы Рамзана Кадырова «ВКонтакте»

Президент Чечни Рамзан Кадыров сообщил в социальных сетях о присвоении себе воинского звания генерал-майора. «Вчера я имел честь принять поздравления в связи с присвоением воинского звания генерал-майора лично от Президента России, Верховного Главнокомандующего Владимира Путина», – говорится в сообщении на странице лидера Чечни во «ВКонтакте».

Кадыров уточнил, что «принял известие об этом решении, как и полагается по уставу, по стойке «смирно». «Во время телефонного разговора Президент сам зачитал Указ и поздравил меня с этим событием, пожелал дальнейших успехов. Это высокая оценка, которая очень дорогого стоит», – подчеркнул глава Чечни.

Москва, Светлана Антонова

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Метки / Кадыров Рамзан

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