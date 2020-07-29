Задержанные белорусскими силовиками россияне оказались бойцами ЧВК «Мар»

Задержанные в Белоруссии граждане России оказались бойцами военной компании «Мар». Об этом стало известно из источников в белорусских силовых структурах.

Ранее агентство БЕЛТА сообщало, в Республику Беларусь прибыли 33 гражданина РФ, которые якобы являются бойцами ЧВК «Вагнера», и планировали провокационные действия во время избирательной кампании. Все они были задержаны под Минском.

По данным агенства, у каждого задержанного при себе была ручная кладь, а также три больших чемодана на всех. Белорусские силовики задержали их в одном из санаториев Минского района, где россияне привлекли к себе внимание однообразной одеждой в военном стиле и несвойственной туристам из РФ трезвостью.

Однако, как заявил источник в силовых структурах республики, задержанные не имеют никакого отношения к ЧВК «Вагнера». По его словам, как сообщает сетевое издание «Правда.ру», все они являются бойцами военной компании «Мар». Кроме того, в обязанности одного из задержанных – Арема Милаева – входила вербовка новых рекрутов.

Данная информация в настоящее время уточняется, но, судя по словам источника, появившаяся ранее в Сети информация о причастности задержанных россиян к ЧВК «Вагнера» не подтверждается.

Минск, Светлана Антонова

Минск. Другие новости 29.07.20

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