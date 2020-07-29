российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 29 июля 2020, 20:14 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Задержанные белорусскими силовиками россияне оказались бойцами ЧВК «Мар»

Задержанные в Белоруссии граждане России оказались бойцами военной компании «Мар». Об этом стало известно из источников в белорусских силовых структурах.

Ранее агентство БЕЛТА сообщало, в Республику Беларусь прибыли 33 гражданина РФ, которые якобы являются бойцами ЧВК «Вагнера», и планировали провокационные действия во время избирательной кампании. Все они были задержаны под Минском.

По данным агенства, у каждого задержанного при себе была ручная кладь, а также три больших чемодана на всех. Белорусские силовики задержали их в одном из санаториев Минского района, где россияне привлекли к себе внимание однообразной одеждой в военном стиле и несвойственной туристам из РФ трезвостью.

Однако, как заявил источник в силовых структурах республики, задержанные не имеют никакого отношения к ЧВК «Вагнера». По его словам, как сообщает сетевое издание «Правда.ру», все они являются бойцами военной компании «Мар». Кроме того, в обязанности одного из задержанных – Арема Милаева – входила вербовка новых рекрутов.

Данная информация в настоящее время уточняется, но, судя по словам источника, появившаяся ранее в Сети информация о причастности задержанных россиян к ЧВК «Вагнера» не подтверждается.

Минск, Светлана Антонова

Минск. Другие новости 29.07.20

Разрушительные процессы: российская экономика останется под коронавирусным колпаком. / Затишье в Москве: Собянин запретил массовые мероприятия, как минимум, до конца августа. / «Темные лошадки» губернаторских выборов-2020: Кремлю стоит ожидать неприятные сюрпризы. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Белоруссия

В Белоруссии задержали 32 бойца иностранной частной военной компании

Аферист, знающий формулу «Новичка», укрылся в России

«Брал косу, шел косить»: Лукашенко заявил о пользе физнагрузок в борьбе с коронавирусом

На акциях протеста в центре Минска задержали 200 человек

Лукашенко отказался выступлений по радио и ТВ во время предвыборной гонки

Лукашенко предложил лечить коронавирус медом

Кремль – Лукашенко: «А где доказательства вмешательства России в выборы? Их нет»

Лукашенко заявил о предотвращении «майдана» в Белоруссии

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Россия, Скандалы и происшествия, Белоруссия,