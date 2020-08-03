Минфин РФ решил отказаться от налогового соглашения с Кипром

Министерство финансов РФ объявило о начале процедуры денонсации налогового соглашения с Кипром. Как говорится в официальном сообщении ведомства, переговоры о внесении изменений в действующие правила, которые анонсировал президент РФ Владимир Путин, завершились безрезультатно.

В минфине РФ напомнили, что 25 марта глава российского государства выступил с обращением к россиянам в связи с пандемией коронавируса и предложил ряд мер, в том числе экономического характера. В частности, президент РФ заявил, что все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие из России за рубеж, в офшорные юрисдикции, должны облагаться адекватным налогом – не менее 15% (столько взимается с физических лиц-нерезидентов в России). С этой целью он поручил скорректировать соглашения об избежании двойного налогообложения с некоторыми странами, начиная с тех, через которые проходят значительные ресурсы российского происхождения.

В минфине РФ уточнили, что за время действия российско-кипрского соглашения этой юрисдикцией воспользовались многие российские компаний. По разным оценкам, на Кипр было выведено в 2018 году более 1,4 трлн. рублей, а в 2019 – более 1,9 трлн.

«Существующее налоговое соглашение с Кипром предусматривает очень привлекательные условия с точки зрения налогообложения. Ставку при выплате дивидендов на Кипр можно снизить до 5 или 10%, а на проценты по займам – до 0%. Это более чем в два раза меньше, чем соответствующая ставка в России (13-15%). Минфин предложил коллегам на Кипре поднять ставки до 15% как по дивидендам, так и по процентам, однако переговоры не увенчались успехом: партнеры пытались максимально размыть эффект от инициативы для российской казны различными исключениями», – пояснили в министерстве финансов РФ.

Москва, Светлана Антонова

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